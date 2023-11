Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - Wohnungseinbruch durch die Balkontür in ein Mehrfamilienhaus

Bergisch Gladbach (ots)

Zwischen Dienstag (07.11.) gegen 19:00 Uhr und Donnerstag (09.11.) gegen 16:00 Uhr wurde in eine in Hochparterre liegende Wohnung eines Mehrfamilienhauses im Hoppersheider Weg in Katterbach eingebrochen. Ein Zeuge alarmierte die Polizei, nachdem er Einbruchsspuren an der Balkontür festgestellt hatte. Die Täter zerbrachen die Glasscheibe der Balkontür und öffneten die Tür von außen. Beim Betreten der Wohnung durch die Polizei fielen mehrere geöffnete und vermutlich durchsuchte Möbel und Schmuckkästchen auf. Zu diesem Zeitpunkt konnte noch nicht festgestellt werden, ob Wertgegenstände entwendet wurden. Der bisher festgestellte Schaden beläuft sich auf einen mittleren dreistelligen Betrag. Die Geschädigte war zum Einsatzzeitpunkt nicht vor Ort wollte noch am selben Abend zurückkommen, um sich ein Bild von der Lage zu machen. Zum Tatort wurde der Erkennungsdienst gerufen, um mögliche Spuren zu sichern. Wer Hinweise zu diesem Einbruch geben kann, wendet sich bitte an das zuständige Kriminalkommissariat 2 der Polizei Rhein-Berg unter der Rufnummer 02202 205-0. (th)

