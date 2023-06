Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - Gefährliche Körperverletzung am Busbahnhof - Zeugen gesucht

Bergisch Gladbach (ots)

Am vergangenen Donnerstag (01.06.) sind zwei Männer am Busbahnhof in der Stationsstraße verletzt worden, als sie von einer Personengruppe zusammengeschlagen wurden. Die zwei Bekannten (28, 47 Jahre) waren mit der S-Bahn aus Köln gekommen und gegen 00:30 Uhr in Bergisch Gladbach an der Endhaltestelle ausgestiegen. Als sie zu Fuß in Richtung des Busbahnhofes gingen, wurden sie aus einer Personengruppe heraus beleidigt. Nach einer kurzen verbalen Auseinandersetzung gingen sie weiter, wurden aber plötzlich unvermittelt körperlich angegriffen und gingen durch Schläge zu Boden. Am Boden liegend wurden sie mehrfach von mehreren Personen getreten. Nachdem die Täter von ihnen abgelassen hatten, entfernten sie sich in unbekannte Richtung.

Beide Männer wurden durch die Schläge und Tritte verletzt, der 28-Jährige sogar so stark, dass er sich in stationärer Behandlung in einem Krankenhaus befindet. Es wurde eine Strafanzeige wegen gefährlicher Körperverletzung erstattet. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die Hinweise auf die gesuchten Täter geben können.

Einer der Täter war circa 20 Jahre alt, 190-200 cm groß, circa 110kg schwer und trug blondes Haar. Ein weiterer Täter war ebenfalls circa 20 Jahre alt, circa 180-185 cm groß, circa 90 kg schwer und hatte schwarzes Haar mit einem breiten Irokesen-Schnitt.

Bei Hinweisen wenden Sie sich bitte unter der Rufnummer 02202 205-0 an die Polizei Rhein-Berg. (ct)

