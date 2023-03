Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - Vier weitere Diebstähle aus Pkw angezeigt

Bergisch Gladbach (ots)

Wie bereits berichtet, kam es am vergangenen Wochenende in Hand und Paffrath zu fünf Aufbrüchen von Fahrzeugen, bei denen jeweils das fest verbaute Navigationssystem entwendet wurde. Am Dienstag (28.02.) wurden vier weitere Diebstähle aus Pkw in den umliegenden Stadtteilen Schildgen, Nußbaum und Katterbach angezeigt. Auch hier wurden jeweils die Scheiben eingeschlagen und die Navigationsgeräte ausgebaut.

In Schildgen wurden ein VW in der Kalmüntener Straße und ein Seat am Hoppersheider Busch aufgebrochen. In der Kalmüntener Straße ereignete sich der Diebstahl des Navigationssystems in der Zeit zwischen Samstagnachmittag (25.02.) und Dienstagmorgen (28.02.). Am Hoppersheider Busch gab der Besitzer an, das Fahrzeug am Montagabend (27.02.) gegen 18:45 Uhr abgestellt und am nächsten Morgen gegen 06:15 Uhr den Aufbruch festgestellt zu haben.

Im Hoppersheider Weg in Katterbach und am Nußbaumer Feld in Nußbaum wurde zwischen Montagabend und Dienstagmorgen die Scheibe von jeweils einem Pkw der Marke VW eingeschlagen und die Navigationsgeräte entwendet.

Der Wert der Beute aus den vier Diebstählen wird auf einen mittleren vierstelligen Betrag geschätzt. An den Pkw entstand ein Sachschaden in jeweils mittleren bis höheren dreistelligen Bereichen.

Das Kriminalkommissariat 3 bittet um Unterstützung bei den Ermittlungen und sucht nach Zeugen. Wer sachdienliche Hinweise zu den Aufbrüchen geben kann, meldet sich bitte unter der Rufnummer 02202 205-0 (st)

