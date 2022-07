Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Burscheid - "Gemeinsam auf der Trasse! Aber sicher!" geht in die nächste Runde

Burscheid (ots)

Am Donnerstag (30.06.) hat die Auftaktveranstaltung der Aktion "Gemeinsam auf der Trasse! Aber sicher!" auf der Balkantrasse in Bergisch-Born stattgefunden. Die seit Jahren stattfindende gemeinsame Aktion der Polizeibehörden Wuppertal, Oberbergischer Kreis und Rheinisch-Bergischer Kreis zusammen mit der Verkehrswacht war wieder ein voller Erfolg.

"Bei sonnigem Wetter war die Trasse gut besucht. Wir freuen uns, dass so viele da waren und uns angesprochen haben. Wir sind auf unheimlich viel Offenheit und Verständnis bei den Menschen gestoßen", sagt Ulrich Schramm, Leiter der Verkehrsunfallprävention der Polizei Rhein-Berg. Auf der Trasse waren am Donnerstag nicht nur Radfahrer, sondern auch einige Menschen auf Inline-Skatern sowie Rollerfahrer (E-Scooter und Tretroller) und wenige Fußgänger unterwegs.

Das Radfahren, besonders auf Pedelecs, wird zunehmend beliebter, was sich auch in der Verkehrsunfallstatistik wiederspiegelt. Die Veranstaltungen, bei denen auch die jeweiligen Verkehrswachten vor Ort sein werden, dienen dazu, die Menschen für verschiedene Themen zu sensibilisieren und zu beraten. So werden an diesem Tag unter anderem Themen wie sicheres Fahrradfahren, gesetzliche Regelungen, gegenseitige Rücksicht aber auch richtige Helmeinstellung und Sicherheit rund um das Fahrrad angesprochen. Durch Mitarbeiter der Verkehrswacht RBK wird zudem eine Fahrradwerkstatt eingerichtet und es besteht dort die Möglichkeit, eine Fahrrad-Codierung zum Diebstahlschutz durchzuführen.

Am Mittwoch (06.07.) geht es nach der gelungenen Auftaktveranstaltung in der Zeit zwischen 09:00 Uhr und 15:00 Uhr auf der Balkantrasse in Burscheid, Montanusstraße, weiter. Wie auch schon beim letzten Mal sind alle Interessenten sowie alle Medienvertreter herzlich eingeladen. "Wir freuen uns, wenn wieder viele Menschen vorbeischauen und wir besonders auch die ein oder andere Familie mit Kindern begrüßen dürfen", so Schramm. (st)

Weitere Termine:

Montag, 11.07. von 09:00 Uhr bis 15:00 Uhr in Bergisch-Born, Dreiwegeeck Mittwoch, 13.07. von 09:00 Uhr bis 15:00 Uhr in Burscheid, Montanusstraße

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell