Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - Einbruch in Einfamilienhaus

Bergisch Gladbach (ots)

Am Montag (20.12.) gegen 20:45 Uhr stellte ein 27-jähriger Bergisch Gladbacher einen Einbruch in sein Einfamilienhaus in der Straße Am Vorend im Stadtteil Katterbach fest.

Der Geschädigte hatte sein Haus am Samstag (18.12.) gegen 16:00 Uhr ohne besondere Auffälligkeiten verlassen. Nach jetzigem Erkenntnisstand verschafften sich die Täter über ein Gartentor Zutritt zum Grundstück und hebelten ein Fenster auf, um ins Innere des Hauses zu gelangen.

Nach ersten Erkenntnissen wurden zwei Koffer mit Bohrmaschinen der Marke Makita entwendet. Der Gesamtschaden wird aktuell auf circa 1.300 Euro geschätzt.

Die Polizei verständigte eine Spurensicherung und sucht nun nach Zeugen. Wer Hinweise zu dieser Tat geben kann, wendet sich bitte unter der Rufnummer 02202 205-0 an die Polizei RheinBerg. (ch)

