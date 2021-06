Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Seniorin (86) wird Geldbörse gestohlen

Bad Oeynhausen (ots)

Offenbar das Opfer eines Trickbetrügers wurde am Mittwochmittag eine Seniorin (86) in der Innenstadt.

So war die Frau eigenen Angaben zufolge gegen 12.30 Uhr mit ihrem Rollator in einem Geschäft einkaufen, bevor sie sich wenig später in der Portastraße zu einer Pause hinsetzte. Diese Situation nutzte ein unbekannter Mann ersten Erkenntnissen zufolge und verwickelte die Frau in ein Gespräch. Dabei gaukelte der Mann vor, die Griffe des benutzten Rollators seien zu tief eingestellt und begann, diese zu justieren. Als der Unbekannte mit einem der Griffe fertig war, hantierte er offenbar an der sich im Korb befindlichen Handtasche herum und verließ anschließend plötzlich zu Fuß die Örtlichkeit.

Kurz darauf bemerkte die ältere Dame, dass sich ihre rote Geldbörse mit Bargeld nicht mehr in der Tasche befand. Obwohl die Geschädigte dem Unbekannten noch folgte, konnte dieser sich entfernen.

Der Mann wird als etwa 190 cm groß, in einem Alter von 50-60 Jahren, von kräftiger Statur und mit einem weißgrauen Kurzhaarschnitt beschrieben. Zudem trug er offenbar ein helles, kariertes Hemd, eine kurze Jeans und Schlappen. Hinweise bitte an die Polizei unter Telefon (0571) 88660.

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell