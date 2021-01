Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Odenthal/Bergisch Gladbach - Drei Verkehrsteilnehmer aus dem Verkehr gezogen

Odenthal/Bergisch Gladbach (ots)

Gestern (28.01.) sind drei berauschte Autofahrer im Rahmen von Verkehrskontrollen der Polizei RheinBerg gestoppt worden.

Am frühen Morgen gegen 07:50 Uhr kontrollierten Polizisten einen Skoda auf der Bergisch Gladbacher Straße in Odenthal. Die Fahrerin, eine 44-jährige Odenthalerin, erweckte den Eindruck unter Betäubungsmitteleinfluss zu stehen. Ein Drogenvortest verlief positiv auf THC, so dass ihr anschließend eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt wurde.

Mittags um 12:20 Uhr wurde ein VW auf der Straße Britanniahütte in Gronau angehalten. Der 36-jährige Gladbacher am Steuer wurde auf seine Fahrtüchtigkeit kontrolliert und die Polizisten erkannten bei ihm einen möglichen Drogeneinfluss. Ein Vortest verlief ebenfalls positiv auf THC, so dass er seinen Weg nach erfolgter Blutentnahme zu Fuß fortsetzen musste.

Neben der Untersagung der Weiterfahrt sind Anzeigen wegen Fahrens unter Drogeneinfluss geschrieben worden, die nun empfindliche Bußgelder, Punkte und Fahrverbote nach sich ziehen.

Am späten Nachmittag gegen 16:15 Uhr war es dann der Alkohol, der einen 54-jährigen Gladbacher den Führerschein kostete. Er war mit seinem Volvo auf der Straße Am Vorend in Katterbach gestoppt worden und ein Atemalkoholvortest ergab über 1,1 Promille. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt und es erwartet ihn nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr. (ct)

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell