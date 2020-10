Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - Zwei Kinder stehlen hochwertige Smartphones

Bergisch Gladbach (ots)

Gestern (21.10.) um 15:30 Uhr sind zwei Kinder bei einem Ladendiebstahl in der RheinBerg-Galerie in der Hauptstraße aufgefallen.

Während der Verkäufer eines Geschäftes für Telekommunikation in einem Kundengespräch war, nutzen die beiden Jungen die Situation aus, um zwei hochwertige Smartphones zu stehlen. Sie rannten mit ihrer Beute aus dem Laden in Richtung Hauptbahnhof und wurden von dem Verkäufer verfolgt. Eines der Kinder verlor auf der Flucht das Smartphone, das der Angestellte umgehend an sich nahm. Als sie ihre Flucht über die Bahngleise fortsetzten, brach der Angestellte die Verfolgung ab.

Im Rahmen der Fahndung konnte die Polizei einen der Jungen entdecken. Es handelte sich um einen 11-Jährigen rumänischer Herkunft mit Wohnsitz in Duisburg. Seine Eltern wurden informiert, die ihren Sohn anschließend bei der Polizeiwache abholen konnten. Der zweite Dieb konnte bisher noch nicht ermittelt und gefasst werden. Das von ihm gestohlene Smartphone hat einen Wert im unteren vierstelligen Bereich. (ct)

