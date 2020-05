Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Leichlingen - Betrunkener Radfahrer von der Polizei erwischt

Leichlingen (ots)

Ein Radfahrer fiel einer Polizeistreife in der Nacht zu Sonntag (10.05.), gegen 03:30 Uhr, in der Straße Rosslenbruch in Fahrtrichtung Förstchen auf.

Er kam der Streife auffallend unsicher in Schlangenlinien entgegen und wäre beinahe zu Fall gekommen. Bei der anschließenden Kontrolle pustete der 32-jährige Leichlinger 1,6 Promille.

Es wurde eine Blutprobe angeordnet, die ihm in einem Krankenhaus entnommen wurde.

Wegen Trunkenheit im Verkehr wird sich der Mann demnächst vor Gericht verantworten müssen. (ct)

