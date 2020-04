Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Wermelskirchen - Rollsplitt lässt Leichtkraftrad stürzen

Wermelskirchen (ots)

Der Fahrer eines Leichtkraftrades hat sich gestern Abend (21.04.) bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt.

Der 16-jährige Wermelskirchener war gegen 19:40 Uhr mit seinem Leichtkraftrad KTM auf der Landstraße 409 von Preyersmühle in Richtung Dellmannstraße unterwegs.

Im Bereich einer Autobahnbrücke rutschte er in einer Linkskurve vermutlich auf ausliegendem Rollsplitt mit seinem Kraftrad weg. Dabei stürzte der junge Mann und rutschte über die Fahrbahn, bis er gegen eine Richtungstafel am Fahrbahnrand stieß, die dabei leicht verbogen wurde. Durch den Aufprall zog er sich Verletzungen zu und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht, wo er stationär verblieb.

Der Sachschaden am Leichtkraftrad wird auf 1.500 Euro geschätzt, der Schaden am Verkehrszeichen liegt bei circa 150 Euro. (ct)

