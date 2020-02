Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Burscheid - Zeugenaufruf: Vor der Disko zusammengeschlagen und schwer verletzt

Burscheid (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag (23.02.), zwischen 00:50 und 01:30 Uhr, gerieten in einer Diskothek in der Ortschaft Paffenlöh zwei Parteien aneinander.

Diese zunächst verbale Auseinandersetzung gipfelte in einer handfesten Auseinandersetzung im Lokal. Einer der Beteiligten, ein 21-jähriger Burscheider, wurde anschließend von den Türstehern aus dem Laden verwiesen. Offenbar folgte ihm dabei die gegnerische Partei. Als sich der junge Mann auf dem gegenüber liegenden Parkplatz aufhielt, näherte sich ein BMW X6. Aus dem Wagen stiegen circa 2 bis 4 Männer aus und schlugen und traten unvermittelt auf den Geschädigten ein.

Wie erst heute bekannt wurde, erlitt der Geschädigte dabei schwere Schädelverletzungen und befindet sich in stationärer Behandlung im Krankenhaus.

Ein Zeuge beschrieb die Personengruppe, mit der es im Lokal zuvor zu einer Schlägerei gekommen war, wie folgt: 2 bis 4 Personen, Alter zwischen 25 und 35 Jahren, südländisches Aussehen, schwarze kurze Haare, Vollbärte. Eine der Personen trug ein schwarzes Trikot mit der Zahl 69 in weiß als Aufschrift, hatte eine Glatze und einen Vollbart.

Die Polizei RheinBerg bittet um Hinweise zu den Personen und zu dem beobachteten BMW X6 unter Tel. 02202 205-0. (ct)

