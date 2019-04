Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Wermelskirchen - Versuchter Einbruch in Kindergarten

Wermelskirchen (ots)

Am Wochenende sind Einbrecher bei dem Versuch eine Eingangstür eines Kindergartens aufzubrechen gescheitert.

Rückseitig des hiesigen Gemeindezentrums liegt die betroffene Kindertagestätte an der Straße Heisterbusch. Hier hatten Unbekannte eine erste Eingangstür erfolgreich aufgebrochen. An einer dahinterliegenden Zugangstür zur Kita stellten am Montag (15.04.) die aufnehmenden Polizisten diverse Hebelmarken und ein beschädigtes Schließblech fest. Ob die Täter gestört wurden oder schlichtweg an der Sicherung scheiterten ist unklar. Es blieb beim Versuch.

Der Tatzeitraum lässt sich von Samstag (13.04.), 16.00 Uhr auf gestern Morgen 06.45 Uhr eingrenzen. Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen nimmt die Polizei unter der Rufnummer 02202 205-0 entgegen. (shb)

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Rheinisch-Bergischer Kreis

Pressestelle

Telefon: 02202 205 120

E-Mail: pressestelle.rheinisch-bergischer-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell