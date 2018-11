POL-RBK: Odenthal - Zwei Tankstellenräuber, einer im Maleranzug, der andere ganz in schwarz

Odenthal (ots) - Zwei Männer haben am letzten Samstagabend (17.11.) eine Tankstelle an der Altenberger-Dom-Straße überfallen.

Gegen 19.15 Uhr betraten zwei unbekannte Männer das Tankstellengelände in Odenthal. Einer der Männer trug einen weißen Maleranzug. Er ging ins Gebäude und stellte sich sofort an den Verkaufstresen. Der andere, schwarz gekleidete Mann, blieb im Eingangsbereich stehen.

Der Mann in weiß hielt eine Waffe in der Hand. Er forderte von dem Mitarbeiter der Tankstelle die Herausgabe der Kasseneinnahmen und stellte eine Sporttasche auf den Tresen. Als der Mitarbeiter versuchte sich zu weigern, trat auch der dunkel gekleidete Täter an den Tresen heran. Daraufhin übergab der 20-Jährige die Tageseinnahmen. Mit der Beute rannten die Täter vom Verkaufsgelände über die Altenberger-Dom-Straße in Richtung Osenau.

Die Täter werden wie folgt beschrieben: Beide Männer sollen etwa 185 cm groß gewesen sein. Einer trug einen weißen Maleranzug. Er war etwa 30 Jahre alt. Die Kapuze des Overalls hatte er auf dem Kopf und um das Gesicht herum eng zusammengeschnürt. Der zweite Mann war ganz in schwarz gekleidet. Er trug eine schwarze Winterjacke, eine schwarze Hose, schwarze Schuhe und eine schwarze Wollmütze, die er tief ins Gesicht gezogen hatte.

Die Polizei sucht Zeugen, die in Tatortnähe am Samstag gegen 19.15 Uhr die beschriebenen Männer gesehen haben oder denen ein Fahrzeug aufgefallen ist. Hinweise werden unter der Telefonnummer 02202 205-0 entgegengenommen. (gb)

