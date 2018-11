POL-RBK: Rheinisch-Bergischer Kreis - Gemeinsame Kontrollaktion aller drei Polizeidirektionen

Rheinisch-Bergischer Kreis (ots) - Am Freitagnachmittag (16.11.) hat die Kreispolizeibehörde Kontrollaktionen durchgeführt. Etwa 20 Beamte der Direktionen Gefahrenabwehr/Einsatz, Verkehr und Kriminalität richteten im gesamten Kreisgebiet Kontrollstellen ein.

Zu Beginn der dunklen Jahreszeit steigen erfahrungsgemäß die Fallzahlen im Bereich Wohnungseinbruch wieder an. Mobile Einbrecher gingen zwar keine ins Netz, es wurde aber auch lediglich ein Einbruch am späten Abend in Bergisch Gladbach-Lückerath angezeigt. Möglicherweise ließen sich die Täter an den Kreisgrenzen abschrecken.

Ein weiterer Schwerpunkt war die Überwachung von Verkehrsverstößen. Gut 200 Fahrzeuge wurden einer Kontrolle unterzogen. Dabei fielen 35 Autofahrer wegen Handy-, Gurt- und Geschwindigkeitsverstößen auf. Knapp 20 Kleintransporter nahm die Polizei näher in Augenschein. In 3 Fällen konnten Verstöße gegen die Ladungssicherung festgestellt werden. In einem Fall wurde die Weiterfahrt untersagt.

Auch wenn die Fallzahlen im Bereich Wohnungseinbruch in diesem Jahr weiter gesunken sind, wird die Polizei RheinBerg auch in den nächsten Monaten die integrativen Kontrollen zur Bekämpfung der Einbruchskriminalität und zur Verfolgung von Verkehrsverstößen fortsetzen. (rb)

