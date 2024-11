Polizeidirektion Oldenburg

POL-OLD: Führungswechsel beim Polizeikommissariat Osterholz/Polizeipräsident Andreas Sagehorn überträgt die Leitung an Polizeirätin Sarah Humbach

Oldenburg/Osterholz (ots)

Osterholz hat eine neue Polizeichefin: Der Präsident der Polizeidirektion Oldenburg, Andreas Sagehorn, hat am heutigen Freitag (22.11.2024) im Rahmen eines offiziellen Empfangs Polizeirätin Sarah Humbach als neue Polizeikommissariatsleiterin in Osterholz vorgestellt. Zu den ersten Gratulanten im Kreistagssaal des Landkreises Osterholz zählte die Leiterin der Polizeiinspektion Verden/Osterholz, Leitende Polizeidirektorin Antje Schlichtmann, sowie Bernd Lütjen, Landrat des Landkreises Osterholz.

Die 31-jährige Sarah Humbach hat im Herbst ihr Masterstudium an der Deutschen Hochschule der Polizei erfolgreich abgeschlossen und löst nun an der Spitze des Osterholzer Polizeikommissariats Patrick Hublitz ab. Der Polizeidirektor war rund ein Jahr lang als Leiter in kommissarischer Funktion tätig, nachdem der vorherige Kommissariatsleiter Polizeioberrat Ingo Jans eine neue Verwendung in der Wasserschutzpolizeiinspektion gefunden hatte. Patrick Hublitz kehrt nun wieder auf seinen angestammten Dienstposten als Leiter des Zentralen Kriminaldienstes (ZKD) der Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch zurück.

"Ich bedanke mich bei Patrick Hublitz für seine Flexibilität und seine hervorragende Arbeit, die er hier in Osterholz geleistet hat. Mein Dank geht aber auch an Ingo Jans, der der die Aufgabe des PK-Leiters zuvor mit sehr viel Herzblut ausgefüllt hatte. Ich wünsche ihm für die Zukunft alles Gute und vor allem Gesundheit", sagte Polizeipräsident Andreas Sagehorn.

Zur neuen Kommissariatsleiterin äußerte sich der Polizeipräsident wie folgt: "Sarah Humbach verfügt über viel polizeiliche Erfahrung und bringt ein hohes Maß an Fachwissen mit. Insbesondere zeichnet sie ihre Bereitschaft aus, auch über den eigenen Tellerrand blicken zu können und sich auch vor Anregungen von außerhalb der Polizei nicht zu verschließen." Andreas Sagehorn weiter: "Ihre Stärken im zwischenmenschlichen Bereich sowie der Umstand, dass sie diese Region bestens kennt, werden ihr helfen, schnell in ihrer neuen Rolle Fuß zu fassen und auch eigene Impulse als Leiterin des Kommissariats in Osterholz zu setzen."

Die neue Osterholzer Polizeichefin Sarah Humbach absolvierte ihre ersten Dienstjahre nach Abschluss des Bachelor-Studiums an der Polizeiakademie Niedersachsen bereits in der Inspektion Verden/Osterholz: Sie sammelte zunächst Erfahrungen in verschiedenen polizeilichen Bereichen wie dem Einsatz- und Streifendienst oder der Tatortarbeit bevor die 31-Jährige als Leiterin der Polizeistation Oyten und als Dienstschichtleiterin im Polizeikommissariat Osterholz erste Führungsfunktionen ausfüllte. Später war die Polizeirätin im Polizeikommissariat Vechta als Ermittlungsführerin tätig, überdies lernte sie in der Pressestelle der Polizeidirektion Oldenburg die behördliche Stabsarbeit kennen. Während ihrer gesamten polizeilichen Laufbahn engagierte sich Sarah Humbach in besonderer Weise für den Austausch zwischen Zivilgesellschaft und Polizei und wirkte in zahlreichen Projekten mit.

"Ein gutes Teamgefühl wie hier im Polizeikommissariat Osterholz ist die Basis für erfolgreiche Polizeiarbeit - insofern bin ich voller Vorfreude auf die Zusammenarbeit mit meinen Kolleginnen und Kollegen. Außerdem liegt mir die enge Kooperation mit den örtlichen Kommunen, Institutionen und Hilfsorganisationen sehr am Herzen. Ich möchte die gute und vertrauensvolle Zusammenarbeit weiter fortsetzen", sagte Sarah Humbach.

Fortan ist die Polizeirätin zusammen mit rund 125 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für die Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger im Zuständigkeitsbereich des Polizeikommissariats Osterholz sowie der Polizeistationen Lilienthal, Schwanewede, Ritterhude, Hambergen, Grasberg und Worpswede zuständig.

