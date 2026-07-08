Polizeipräsidium Oberhausen

POL-OB: Wohnungseinbruchsradar Oberhausen

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Oberhausen (ots)

In der vergangenen Woche (29.06. - 05.07.2026) wurden der Polizei Oberhausen insgesamt drei Wohnungseinbrüche angezeigt. Im Stadtteil Osterfeld ereignete sich am Mittwochabend (01.07.) ein vollendeter Wohnungseinbruch in einem Mehrfamilienhaus. Bislang unbekannte Täter verschafften sich zunächst Zutritt zum Hausflur und hebelten anschließend die Tür einer Wohnung im dritten Obergeschoss auf. Die Täter durchsuchten die Wohnräume und entwendeten Goldschmuck. Im Anschluss flüchteten sie unerkannt.

Präventionstipps der Polizei:

- Schließen Sie Haus- und Wohnungstüren auch bei kurzer Abwesenheit stets vollständig ab und ziehen Sie die Tür nicht nur ins Schloss.

- Achten Sie auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge in Ihrer Nachbarschaft und informieren Sie im Zweifel umgehend die Polizei über den Notruf 110.

- Sorgen Sie dafür, dass Ihr Zuhause auch während Ihrer Abwesenheit einen bewohnten Eindruck vermittelt - beispielsweise durch Zeitschaltuhren für Beleuchtung.

- Lassen Sie sich kostenlos von den Expertinnen und Experten der Polizei zum Thema Einbruchschutz beraten und informieren Sie sich über wirksame Sicherungstechnik - 0208 - 826-4511!

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