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Polizeipräsidium Oberhausen

POL-OB: Wohnungseinbruchsradar Oberhausen

POL-OB: Wohnungseinbruchsradar Oberhausen
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Oberhausen (ots)

In der vergangenen Woche (29.06. - 05.07.2026) wurden der Polizei Oberhausen insgesamt drei Wohnungseinbrüche angezeigt. Im Stadtteil Osterfeld ereignete sich am Mittwochabend (01.07.) ein vollendeter Wohnungseinbruch in einem Mehrfamilienhaus. Bislang unbekannte Täter verschafften sich zunächst Zutritt zum Hausflur und hebelten anschließend die Tür einer Wohnung im dritten Obergeschoss auf. Die Täter durchsuchten die Wohnräume und entwendeten Goldschmuck. Im Anschluss flüchteten sie unerkannt.

Präventionstipps der Polizei:

   -	Schließen Sie Haus- und Wohnungstüren auch bei kurzer 
Abwesenheit stets vollständig ab und ziehen Sie die Tür nicht nur ins
Schloss.
   -	Achten Sie auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge in Ihrer 
Nachbarschaft und informieren Sie im Zweifel umgehend die Polizei 
über den Notruf 110.
   -	Sorgen Sie dafür, dass Ihr Zuhause auch während Ihrer 
Abwesenheit einen bewohnten Eindruck vermittelt - beispielsweise 
durch Zeitschaltuhren für Beleuchtung.
   -	Lassen Sie sich kostenlos von den Expertinnen und Experten der 
Polizei zum Thema Einbruchschutz beraten und informieren Sie sich 
über wirksame Sicherungstechnik - 0208 - 826-4511!

Rückfragen bitte an:

(Nur für Journalisten / Medienvertreter)

Polizeipräsidium Oberhausen
Pressestelle
Telefon: 0208/826 22 22
E-Mail: pressestelle.oberhausen@polizei.nrw.de
https://oberhausen.polizei.nrw

Original-Content von: Polizeipräsidium Oberhausen, übermittelt durch news aktuell

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