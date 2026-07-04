Polizeipräsidium Oberhausen

POL-OB: Fußballtestspiel im Rahmen der Saisoneröffnung zwischen dem SC Rot - Weiß Oberhausen und VfL Bochum am 04.07.2026, 15:30 Uhr, im Stadion Niederrhein.

Oberhausen (ots)

Das Fußballspiel endete vor 2542 Zuschauern 2 : 3. Die Begegnung verlief störungs-frei.

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