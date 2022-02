Polizeipräsidium Oberhausen

POL-OB: Ohne Führerschein unter Kokain gefahren

Oberhausen (ots)

Am 02.02.2022, um 02:00 Uhr, hat eine Polizeistreife bei einer Verkehrskontrolle in Oberhausen einen Mann (31) festgestellt, der ohne den vorgeschrieben Führerschein und unter dem Einfluss von Kokain mit seinem Fahrzeug gefahren ist.

Der Mann fuhr mit seinem Fahrzeug auf der Grenzstraße in Richtung Mülheimer Straße. Die Polizeistreife hielt ihn an der Kreuzung Grenzstraße/Bügelstraße an. Sie stellte bei der Kontrolle ein ungewöhnliches Verhalten sowie ungewöhnliche Körperreaktionen, unter anderem eine verwaschene Aussprache, fest. Auf Nachfrage gab er an, er habe nichts getrunken habe und keine Drogen genommen. Daraufhin wurden ein Alkohol- und ein Drogentest vorgenommen. Während der Alkoholtest negativ ausfiel, zeigte der Drogentest unter anderem den Konsum von Kokain an. Den erforderlichen Führerschein konnte er ebenfalls nicht vorweisen. Die Weiterfahrt wurde untersagt, das Fahrzeug abgeschleppt, zur Beweissicherung eine Blutprobe entnommen und Anzeige erstattet.

