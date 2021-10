Polizeipräsidium Oberhausen

POL-OB: Raub an der Weseler Straße in Oberhausen

Oberhausen (ots)

Am Freitag, 01.10.2021 gegen 23:00 Uhr ist ein junger Mann (19) an der Weseler Straße in Oberhausen beraubt worden. Die Polizei sucht dringend Zeugen, die etwas beobachtet haben oder Hinweise zu der Tat geben können unter 0208 826 0 oder poststelle.oberhausen@polizei.nrw.de.

Zwei Männer waren aus einem Busch gesprungen, hatten einen jungen Mann angegriffen und geschlagen. Dabei wurde der 19-Jährige leicht verletzt, sein Handy beschädigt. Einer der Männer forderte Wertsachen von ihm, der zweite hielt ihn fest. Beide Täter flüchteten allerdings ohne Beute fußläufig in Richtung einer Parkanlage. Beschreibung: beide waren 18-22 Jahre alt, circa 180 cm groß, einer trug einen weißen Kapuzenpulli und hatte eine ungewöhnlich tiefe Stimme, der andere trug einen gelben Kapuzenpulli und einen Dreitagebart.

