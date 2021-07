Polizeipräsidium Oberhausen

POL-OB: Radfahrer schlägt nach Streit auf Oberhausenerin ein

Oberhausen (ots)

Ein Unbekannter hat nach einem Streit Dienstagmorgen (20. Juli, 7:50 Uhr) Am Ruhrufer Ecke Speldorfer Straße in Duisburg nahe Oberhausen auf eine Frau eingeschlagen. Die Oberhausenerin ging zuvor mit ihrem Hund Gassi, als der Radfahrer sie mit dem Ellenbogen anrempelte. Nachdem sie um etwas Rücksicht bat, entwickelte sich ein Wortgefecht. Dann sei der Unbekannte ausgerastet, habe sie angegriffen und verletzt. Weil eine zufällig vorbeilaufende Passantin laut rief, ließ der Mann von der 39-Jährigen ab und floh mit seinem grünen Fahrrad in Richtung Obermeidericher Straße. Die Polizei Duisburg sucht Zeugen, die den Schläger kennen oder gesehen haben. Besonders auffällig waren sein ungepflegtes Erscheinungsbild, eine viel zu große Jeans und seine nuschelige Sprache. Er wird auf etwa 35 bis 45 Jahre geschätzt und 1,75 Meter Größe. Er hat dunkle, kurz geschorene Haare und einen hellbraunen Bart. Zudem trug er eine Cappy auf dem Kopf. Hinweise nimmt das Duisburger Kriminalkommissariat 34 unter 0203 2800 entgegen. Medienvertreter können sich bei Rückfragen an die Polizei Duisburg unter der Rufnummer 0203 280-1041 wenden.

