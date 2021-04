Polizeipräsidium Oberhausen

POL-OB: Zeugen nach Brand an Luisenstraße in Oberhausen gesucht

Oberhausen (ots)

Am 22.04.2021, gegen 01:30 Uhr, ist es an der Luisenstraße in Oberhausen Lirich in Höhe der Hausnummer 11 zu einem Mülltonnenbrand gekommen. Die Oberhausener Polizei sucht Zeugen unter 0208 826-0 oder poststelle.oberhausen@polizei.nrw.de.

Ein Zeuge hatte einen lauten Knall gehört und nach der Ursache gesucht. Er entdeckte die brennende Mülltonne und verständigte sofort die Feuerwehr. Die Tonne wurde gelöscht. Durch die Polizei wurde eine Anzeige aufgenommen. Einen Monat zuvor hatte es schon einmal einen Mülltonnenbrand in diesem Bereich gegeben.

Original-Content von: Polizeipräsidium Oberhausen, übermittelt durch news aktuell