Polizeipräsidium Oberhausen

POL-OB: Räuber mit Wassereimer in die Flucht geschlagen

Oberhausen (ots)

Am 20.04.2021, gegen 21:00 Uhr, hat ein Unbekannter versucht, eine Tankstelle an der Bottroper Straße in Oberhausen zu berauben.

Ein Unbekannter betrat die Tankstelle, drohte mit einem Messer und forderte Bargeld. Der Tankwart hatte einen Wassereimer in der Hand und stieß diesen gegen den Täter. Daraufhin wich dieser zurück und flüchtete ohne Beute.

Personenbeschreibung: 20-30 Jahre alt, südländisches Aussehen, trug eine Mund-Nasen Bedeckung, eine schwarz glänzende Jacke und eine schwarze Hose.

Eine sofort eingeleitete Fahndung brachte keinen Erfolg.

Hinweise bitte an das Kommissariat 12 der Polizei Oberhausen unter 0208 826-0 oder poststelle.oberhausen@polizei.nrw.de.

Original-Content von: Polizeipräsidium Oberhausen, übermittelt durch news aktuell