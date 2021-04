Polizeipräsidium Oberhausen

POL-OB: 80jähriger Rollerfahrer schwer verletzt

Oberhausen (ots)

Am 21.04.2021 um 16.03 Uhr kam es in Oberhausen auf der Kreuzung Buschhausener Straße und Altenberger Straße zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 80jähriger Rollerfahrer aus Oberhausen schwer verletzt wurde. Der Rollerfahrer befuhr die Buschhausener Straße in Richtung Duisburger Straße und kollidierte an der Kreuzung Altenberger Straße mit dem Transporter eines 53jährigen Oberhauseners, der in Richtung Güterstraße fuhr. Unfallzeugen, die ihre Beobachtungen noch nicht der Polizei mitgeteilt haben, werden gebeten, unter 0208/8260 Kontakt mit der Polizei Oberhausen aufzunehmen. /Am.

