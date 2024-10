Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (1066) Pkw entwendet und Unfall verursacht - Zeugenaufruf

Nürnberg (ots)

In der Zeit von Freitagabend (11.10.2024) bis Samstagmorgen (12.10.2024) entwendete ein Unbekannter im Nürnberger Stadtteil St. Johannis zunächst einen Pkw und verursachte anschließend einen Verkehrsunfall. Die Verkehrspolizei Nürnberg bittet um Zeugenhinweise.

In der Zeit vom 11.10.2024, 19:00 Uhr bis 12.10.2024, 03:45 Uhr wurde in der Großweidenmühlstraße ein schwarzen VW Golf Plus entwendet.

Gegen 03:50 Uhr erreichte die Polizei ein Notruf über einen Verkehrsunfall im Bereich des Königstorgraben. Der zuvor entwendete Pkw überfuhr von der Lorenzer Straße kommend eine rote Ampel und prallte mit hoher Geschwindigkeit in das Heck eines bei Grünlicht in die Marienstraße einbiegenden Pkws. Hierbei entstand ein nicht unerheblicher Sachschaden. Im einbiegenden Pkw befanden sich zum Unfallzeitpunkt zwei Personen, wobei die Fahrerin leicht verletzt wurde.

Nach dem Zusammenstoß flüchtete der entwendete Pkw Richtung Marientunnel. Eine zufällig anwesende Streife konnte zunächst die Verfolgung aufnehmen. Aufgrund der gefahrenen Geschwindigkeit von etwa 100 km/h und außer Acht lassen sämtlicher Verkehrsvorschriften konnte sich der Pkw im Bereich der Regensburger Straße der polizeilichen Kontrolle entziehen.

Gegen 13:00 Uhr wurde der gestohlene Pkw in der Schanzäckerstraße aufgefunden und sichergestellt.

Der unbekannte Pkw-Fahrer kann wie folgt beschrieben werden: männlich, ca. 35 - 45 Jahre, Glatze, dunkler Bart, trug einen Hoody

Die Nürnberger Verkehrspolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, denen das Fahrzeug am Sonntagmorgen ebenfalls aufgefallen ist, oder selbst in eine gefährliche Verkehrssituation mit einem einen schwarzen VW Golf Plus geraten sind, sich mit der Polizei unter der Telefonnummer 0911 6583-1530 in Verbindung zu setzen.

