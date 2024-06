Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (617) Metropolmarathon von Fürth nach Nürnberg - Verkehrslagemeldung

Fürth/Nürnberg (ots)

Am kommenden Wochenende (15./16.06.2024) finden im Zusammenhang mit dem Metropolmarathon von Fürth nach Nürnberg mehrere Sportveranstaltungen statt. Verkehrsteilnehmer müssen sich insbesondere am Sonntag (16.06.2024) in beiden Stadtgebieten auf umfangreiche Verkehrsbeeinträchtigungen einstellen.

Bereits am Samstag (15.06.2024) geht dem Metropolmarathon in Fürth eine Laufveranstaltung für Kinder sowie eine Marathonmesse voraus. Diese finden in der Zeit zwischen 09:00 Uhr und 17:00 Uhr rund um die Fürther Freiheit statt. Zeitweise wird es hier zu Sperrungen der umliegenden Straßen kommen. Darüber hinaus sind die Parkplätze Fürther Freiheit und Kleine Freiheit noch bis Montagabend (17.06.2024, 18:00 Uhr) komplett gesperrt.

Am Sonntag (16.06.2024) steht der Metropolmarathon mit insgesamt drei Laufstrecken auf dem Programm (10km-Volkslauf, Halbmarathon und Marathon). Das Sportevent wird um 08:15 Uhr auf der Fürther Freiheit beginnen. Die Ankunft der letzten Läufer wird gegen 14:30 Uhr auf dem Nürnberger Hauptmarkt erwartet. Entlang der vorgesehenen Laufstrecken in Fürth und Nürnberg wird es in dieser Zeit zu umfangreichen Verkehrsbehinderungen kommen.

Informationen zu den Laufstrecken können unter folgendem Link abgerufen werden: https://metropolmarathon.de/strecken/

Zudem informieren beide Städte auf ihren Internetseiten über die Streckenverläufe und damit einhergehende Verkehrsmaßnahmen.

Fürth: https://www.fuerth.de/Home/metropolmarathon-bremst-den-verkehr-aus-1.aspx

Nürnberg: https://www.nuernberg.de/internet/stadtportal/aktuell_90491.html#_0_2

Während der Veranstaltung am Sonntag (16.06.2024) sind in beiden Städten Bürgertelefone eingerichtet.

Fürth: 0911 973997 - 317 (07:00 - 12.00 Uhr)

Nürnberg: 0911 231 - 2521 (07:30 - 15:30 Uhr)

Von den Verkehrsbeeinträchtigungen wird auch der öffentliche Personennahverkehr betroffen sein. Nähere Informationen zu Fahrplanabweichungen erhalten Sie unter folgenden Links:

Fürth: https://www.infra-fuerth.de/privatkunden

Nürnberg: https://www.vag.de/aktuelles/aktuelle-meldungen/detail/platz-fuer-metropolmarathon

Das Polizeipräsidium Mittelfranken bittet Fahrzeugführer, die Weisungen der Einsatzkräfte von Polizei, Technischem Hilfswerk (THW) sowie der Feuerwehr zu beachten und die Bereiche um die Laufstrecke nach Möglichkeit weiträumig zu umfahren. Zudem wird darauf hingewiesen, dass eingerichtete Haltverbote entlang der Laufstrecken unbedingt zu beachten sind, da behindernd abgestellte Fahrzeuge abgeschleppt werden müssen.

Fußgänger werden gebeten, Rücksicht auf die Wettkämpfer zu nehmen. Dies gilt besonders in Fußgängerbereichen oder beim Queren der Laufstrecken.

Erstellt durch: Michael Konrad / bl

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell