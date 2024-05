POL-MFR: (469) Aggressiver Mann ging auf Polizeibeamte los - Festnahme

Neustadt a. d. Aisch (ots) - Am Freitagnachmittag (03.05.2024) brachen bislang unbekannte Täter in eine Wohnung in Neustadt an der Aisch ein. Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet um Zeugenhinweise. Die Unbekannten verschafften sich im Zeitraum von 13:20 Uhr bis 22:20 Uhr Zutritt zu der Dachgeschosswohnung in dem Mehrfamilienhaus in der Bamberger Straße. Aus der ...

mehr