POL-MFR: (340) Betrunkener ging auf Frau los - Polizei nahm Vater und Sohn fest

Erlangen / Schweinfurt (ots) - Am Samstagnachmittag (06.04.2024) ereignete sich ein Raubdelikt im Stadtgebiet Erlangen. In den frühen Sonntagmorgenstunden konnte ein 27-jähriger Tatverdächtiger in Schweinfurt festgenommen werden. Gegen 16:30 Uhr waren zwei Frauen im Alter von 71 und 79 Jahren zu Fuß im Bereich der Paul-Gossen-Straße unterwegs. Dort kam ihnen ein ...

mehr