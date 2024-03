POL-MFR: (306) Versammlungslage am Ostermontag - Verkehrslagemeldung

Schwabach (ots) - Ein 83-jähriger Mann aus Schwabach wurde am Dienstag, den 19.03.2024 Opfer eines perfiden Ablenkungsdiebstahls an einem Geldautomaten. Der Polizei gelang kurz darauf die Festnahme von fünf Tatverdächtigen. Der Mann betrat gegen 17:15 Uhr den Vorraum eines Bankinstituts in der Südlichen Ringstraße, um Geld an einem Geldausgabeautomaten abzuheben. ...

mehr