Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (739) Mann in Supermarkt beleidigt und angegriffen - Zeugenaufruf

Nürnberg (ots)

Am Freitagabend den 09.06.2023 beleidigte ein 61-Jähriger einen 53-Jährigen in einem Supermarkt in der Nürnberger Innenstadt und schlug anschließend auf ihn ein. Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet um Zeugenhinweise.

Der 53-jährige Geschädigte befand sich gegen 18:15 Uhr im Kassenbereich eines Supermarktes am Plärrer. Der 61-Jährige trat an den Geschädigten heran und beleidigte ihn aufgrund seiner dunklen Hautfarbe mit fremdenfeindlichen Aussagen.

Nachdem beide Personen das Geschäft verlassen hatten und sich im Bereich des dortigen U-Bahn-Verteilers befanden, schlug der 61-Jährige den 53-Jährigen mehrfach ins Gesicht, wodurch er zu Boden stürzte und sich Verletzungen im Mundraum zuzog.

Das Fachkommissariat der Nürnberger Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen und bittet um Zeugenhinweise. Personen, welche die Tat an sich gesehen haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Kriminaldauerdienst Mittelfranken unter der Telefonnummer 0911 2112 - 3333 in Verbindung zu setzen.

Erstellt durch: Christian Seiler

