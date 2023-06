POL-MFR: (730) Nach Brand in Erlanger Mehrfamilienhaus - Kriminalpolizei sucht Zeugen

Rednitzhembach (ots) - Am Donnerstag (22.06.2023) in den frühen Morgenstunden brachen Unbekannte in ein Fahrradgeschäft in Rednitzhembach (Lkr. Roth) ein und entwendeten hochwertige Fahrräder. Die Kriminalpolizei bittet um Zeugenhinweise. Gegen 03:00 Uhr schlugen die Täter das Schaufenster des Geschäfts in der Pfaffenhofener Straße ein. Dadurch entstand Sachschaden in Höhe von mehreren Hundert Euro. Aus dem ...

mehr