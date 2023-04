Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (403) Einbrecher im Stadtteil Gostenhof festgenommen

Nürnberg (ots)

Nach Meldung eines Einbruchs im Stadtteil Gostenhof nahm die Polizei am Samstagmorgen (01.04.2023) einen Einbrecher fest. Der Jugendliche konnte auf der Flucht festgenommen werden und steht in Verdacht, in ein weiteres Gebäude eingedrungen zu sein.

Ein aufmerksamer Zeuge aus der Mittleren Kanalstraße war gegen 05:30 Uhr auf ein klirrendes Geräusch in einem Nachbaranwesen aufmerksam geworden. Nachdem er dort anschließend auch einen Taschenlampenschein wahrnahm, verständigte er die Polizei.

Eine Streife der Polizeiinspektion Nürnberg-West konnte kurz darauf einen 16-Jährigen Tatverdächtigen festnehmen. Dieser war zwar zuvor über ein Fenster aus der Wohnung geflüchtet, konnte jedoch im Hinterhof des Wohngebäudes vorläufig festgenommen werden. Bei der Durchsuchung des Jugendlichen fanden die Beamten unter anderem ein Beil. Auf Befragung gab der Jugendliche an, das Beil sowie eine Jacke im Vorfeld aus einem Nachbaranwesen gestohlen zu haben. Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen Wohnungseinbruchdiebstahl ein. Beamte des Kriminaldauerdienstes Mittelfranken übernahmen die Spurensicherung am Tatort. Den 16-jährigen Tatverdächtigen gaben die Polizisten im Anschluss in die Obhut seiner Mutter.

Folgen hat der Einbruch in die Wohnung jedoch auch für deren Bewohner. Im Zuge der Aufnahme des Einbruchs stießen die Polizisten in der betroffenen Wohnung auf eine geringe Menge Marihuana und ermitteln nun wegen eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz.

