POL-MFR: (211) Räuberischer Diebstahl in Nürnberger Bekleidungsgeschäft - Festnahme

Nürnberg (ots)

Am Montagnachmittag (13.02.2023) entwendete ein 30-jähriger Mann in einem Bekleidungsgeschäft in der Nürnberger Innenstadt verschiedene Kleidungsstücke. Als er darauf angesprochen wurde, versuchte er, zu flüchten und verletzte dabei zwei Mitarbeiter.

Der 30-Jährige betrat gegen 16:00 Uhr das Geschäft am Ludwigsplatz, suchte sich mehrere Artikel aus und begab sich damit in die Umkleidekabine. Dem aktuellen Stand der Ermittlungen zufolge steckte er dort Waren im Wert von mehreren Hundert Euro in einen Rucksack und versuchte, die Verkaufsräume unbemerkt zu verlassen.

Hierbei wurde er jedoch von zwei Mitarbeitern angesprochen, woraufhin der Tatverdächtige zu flüchten versuchte. Dies konnten die beiden zwar verhindern, allerdings wehrte sich der Ladendieb derart, dass sich die Angestellten leichte Verletzungen zuzogen.

Alarmierte Streifen der Polizeiinspektion Nürnberg-Mitte nahmen den 30-Jährigen schließlich fest. Er muss sich nun unter anderem wegen des Verdachts des räuberischen Diebstahls verantworten.

