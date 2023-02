POL-MFR: (197) Täter flüchten nach Einbruch - Zeugen gesucht

Bad Windsheim (ots) - Am Montagmorgen (13.02.2023) geriet eine Scheune in der Bad Windsheimer Altstadt (Lkrs. Neustadt an der Aisch - Bad Windsheim) in Vollbrand. Es entstand hoher Sachschaden. Gegen 08:30 Uhr teilten Anwohner aus der Straße "An der Alten Weed" den Brand einer Scheune in der Altstadt mit. Bei Eintreffen der alarmierten Streifen der Polizeiinspektion Bad Windsheim und den Einsatzkräften der Feuerwehr, ...

mehr