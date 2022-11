POL-MFR: (1418) Kaufangebot für Lexikotheken - Polizei warnt vor Betrugsmasche

Nürnberg (ots) - Im Zeitraum von Samstagabend (19.11.2022) bis Montagnachmittag (21.11.2022) beschmierte ein unbekannter Täter die Eingangstür eines Hauses im Nürnberger Stadtteil St. Johannis. Die Kriminalpolizei sucht Zeugen. Der Unbekannte brachte an der Hauseingangstür eines Mehrparteienhauses in der Sandrartstraße ein Graffiti in Form eines lilafarbenen "Z"-Symbols an. Die Ermittlungen hat die Kriminalpolizei ...

mehr