POL-MFR: (1415) Altglas- und Altkleidercontainer beschmiert - Zeugen gesucht

Nürnberg (ots) - Am Montag (21.11.2022) ereignete sich im Stadtteil Röthenbach bei Schweinau ein Verkehrsunfall unter Beteiligung eines uniformierten Streifenwagens. Drei Personen wurden leicht verletzt. Gegen 13:00 Uhr befuhr der Streifenwagen im Rahmen einer Einsatzfahrt mit Blaulicht und Martinshorn die Weißenburger Straße in stadteinwärtiger Richtung. An der ...

