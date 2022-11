Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (1397) Frau verletzte mehrere Polizeibeamte

Nürnberg (ots)

Am Donnerstagmorgen (17.11.2022) verlor eine Frau während einem Polizeieinsatz im Nürnberger Stadtteil Sankt Peter die Kontrolle über ihr Handeln. Sie verletzte mehrere Polizeibeamte.

Gegen 07:00 Uhr kam es in einer Wohnung in der Dürrenhofstraße zu einem Polizeieinsatz. In dessen Verlauf griff eine 33-Jährige die Polizeibeamten unvermittelt körperlich an und beleidigte diese massiv.

Unter anderem sprühte sie den Beamten Deospray in das Gesicht, warf Gegenstände nach diesen und trat sowie schlug gezielt nach ihnen. Neben erfolgten Bissattacken mussten die Einsatzkräfte eine Vielzahl nicht zitierfähiger Beleidigungen und Bedrohungen über sich ergehen lassen.

Da sich die Frau nicht beruhigen ließ, musste sie aufgrund ihres Verhaltens gefesselt und zur Polizei Nürnberg-Süd verbracht werden, wobei sie weiterhin massiven Widerstand leistete und im weiteren Verlauf auch versuchte sich selbst zu verletzen. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 2,6 Promille Alkohol.

Da sich die 33-Jährige in einer psychischen Ausnahmesituation befand, musste sie letztendlich in eine entsprechende Fachklinik verbracht werden.

Während des Einsatzes wurden durch ihre Handlungen vier Polizeibeamte leicht verletzt, wobei eine Beamtin ihren Dienst nicht weiter fortsetzen konnte.

Die Frau muss sich nun wegen des Verdachts der Beleidigung, der Bedrohung, der gefährlichen Körperverletzung und des Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte strafrechtlich verantworten.

Erstellt durch: Sebastian Schmidt

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell