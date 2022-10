POL-MFR: (1294) Überfall auf Geschäft in Ansbach - Zeugenaufruf

Fürth (ots) - Im Zeitraum von Dienstagabend (18.10.2022) bis Mittwochmittag (19.10.2022) entwendeten Unbekannte zwei Fahrzeuge im Fürther Stadtgebiet. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise. Der Eigentümer eines dunklen Wohnmobils der Marke Knaus Boxstar (amtl. Kennz. FÜ-DD 773) parkte am Dienstagabend sein Fahrzeug ordnungsgemäß in der Otto-Seeling-Promenade. Am Mittwochmorgen gegen 07:15 Uhr bemerkte er den ...

