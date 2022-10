Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (1256) Tötungsdelikt im Landkreis Ansbach - Tatverdächtiger tot aufgefunden

Dinkelsbühl (ots)

Am heutigen Montagvormittag (10.10.2022) ereignete sich in Weiltingen (Lkrs. Ansbach) ein Gewaltverbrechen, bei dem ein 33-jähriger Mann getötet wurde. Ein dringend Tatverdächtiger wurde mittlerweile tot aufgefunden.

Gegen 10:45 Uhr gab eine männliche Person in der Frankenhofener Straße aus einem Fahrzeug heraus Schüsse auf einen Mann am Fahrbahnrand ab und verletzte diesen tödlich. Anschließend flüchtete der Tatverdächtige in einem schwarzen Ford Transit mit auswärtigem Kennzeichen.

Sofort eingeleitete umfangreiche Fahndungsmaßnahmen führten gegen 12:45 Uhr zur Lokalisierung des gesuchten Pkw durch den Polizeihubschrauber. Das Fahrzeug stand in einem Waldstück, wenige Kilometer vom Tatort entfernt. Am Fahrersitz fanden Beamte des Spezialeinsatzkommandos eine männliche Person, die sich offensichtlich das Leben genommen hatte.

Derzeit führt die Kriminalpolizei am Tatort umfangreiche Spurensicherungsmaßnahmen sowie Befragungen durch. Nach ersten Ermittlungen der Kriminalpolizei Ansbach gehen die Beamten derzeit davon aus, dass Tatverdächtiger und Opfer sich kannten.

Erstellt durch: Michael Petzold

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell