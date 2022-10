POL-MFR: (1227) Zeugenaufruf nach Firmeneinbruch

Nürnberg (ots) - In der Nacht von Freitag auf Samstag (30.09./01.10.2022) brachen Unbekannte in zwei Büros im Nürnberger Stadtteil Wöhrd ein. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise. Der oder die Täter drangen gewaltsam in zwei Firmenbüros in einem Gebäude im Laufertorgraben/Ecke Prinzregentenufer ein und durchwühlten Schränke. Der Sachschaden beläuft sich insgesamt auf mindestens 700 Euro. Ob etwas entwendet wurde ...

mehr