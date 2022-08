POL-MFR: (1029) Einbruch in Kiosk verursacht größeren Polizeieinsatz

Nürnberg (ots) - In der Nacht von Freitag (19.08.2022) auf Samstag (20.08.2022) entwendete ein 60-Jähriger in Reichelsdorf diverse Fahrzeugteile von dort geparkten Pkw. Beamte der Polizeiinspektion Nürnberg-Süd nahmen den Mann noch vor Ort fest. Gegen 23:00 Uhr beobachtete ein Zeuge eine Person, die sich in auffälliger Art und Weise an einem in der Appelstraße ...

mehr