Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (975) Dachstuhlbrand in Nürnberg Veilhof

Nürnberg (ots)

Am Donnerstagmittag (11.08.2022) brach in einem Wohn- und Geschäftshaus in Nürnberg Veilhof ein Brand aus. Eine Person erlitt leichte Verletzungen

Gegen 11:15 Uhr gingen beim Notruf der Polizei mehrere Mitteilungen über ein beginnendes Feuer im Bereich des Dachstuhls eines Wohn- und Geschäftshauses in der Welserstraße ein. Unmittelbar darauf machten sich mehrere Streifen der Polizeiinspektion Nürnberg-Ost sowie zahlreiche Kräfte der Nürnberger Feuerwehr auf den Weg.

Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte vor Ort schlugen bereits Flammen aus dem Dachgeschoss des Hauses. Während die Feuerwehrkräfte umgehend mit der Brandbekämpfung begannen, sperrten die Polizeibeamten den Bereich weiträumig ab. Hiervon war auch die Welserstraße in beide Fahrtrichtungen betroffen.

Nach derzeitigem Stand erlitt bei dem Brand eine Person leichte Verletzungen. Sowohl die Wohnung im Dachgeschoss, als auch die darunterliegende Wohnung wurden durch das Feuer weitgehend zerstört. Der entstandene Sachschaden kann noch nicht beziffert werden. Auch was den Brand ausgelöst hat ist derzeit noch unklar und nun Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.

Erstellt durch: Marc Siegl

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell