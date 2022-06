POL-MFR: (757) Brand auf einem Schulgelände - Zeugenaufruf

Erlangen-Land (ots) - Unbekannte Täter brachen gestern (14.06.2022) in ein freistehendes Einfamilienhaus in Adlitz, einem Gemeindeteil von Marloffstein, ein. Die Polizei sucht Zeugen. Im Zeitraum von 09:15 Uhr bis 14:45 Uhr drangen der oder die unbekannten Einbrecher über eine aufgehebelte Terrassentür in das Haus am westlichen Ortsrand ein. Dort durchwühlten die Täter Schubläden und Schränke im gesamten Anwesen ...

mehr