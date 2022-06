Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (756) Zeugenaufruf nach Verkehrsunfall

Nürnberg (ots)

Gestern Mittag (16.06.2022) ereignete sich im Stadtteil Neukatzwang ein Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Radfahrer. Die Polizei sucht Zeugen.

Kurz vor 12:00 Uhr fuhr eine 43-Jährige mit ihrem Pkw die Sauerbruchstraße in Richtung Katzwanger Hauptstraße und wollte dort an der Kreuzung nach links abbiegen. Im Kreuzungsbereich kam es dann zu einem Zusammenstoß mit einem Radfahrer, der den Radweg in der Katzwanger Hauptstraße in südliche Richtung befuhr. Beide Beteiligten gehen davon aus, bei Grünlicht gefahren zu sein.

Der Radfahrer wurde leichtverletzt zur ambulanten Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Die Pkw-Fahrerin blieb unverletzt.

Die Nürnberger Verkehrspolizei bittet eventuelle Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und möglicherweise Aussagen zur Ampelschaltung machen können, sich unter der Telefonnummer 0911 65 83-1530 zu melden.

