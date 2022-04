POL-MFR: (509) Callcenter- und WhatsApp-Betrüger waren aktiv - Warnhinweis

Nürnberg (ots) - Am Donnerstagnachmittag (21.04.2022) versuchte eine Frau Fleisch aus einem Supermarkt in der Nürnberger Südstadt zu stehlen. Gegen die Tatverdächtige bestand zudem ein Haftbefehl. Gegen 17:45 Uhr bemerkte ein Mitarbeiter eines Supermarkts in der Nürnberger Südstadt eine Frau, welche Fleisch aus der Kühltheke nahm, die Verpackung abnahm und das Fleisch in eine mitgeführte Handtasche legte. Als die ...

mehr