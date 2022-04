POL-MFR: (506) Sportplatz verwüstet - Zeugen gesucht

Nürnberg (ots) - Zwischen Dienstag (19.04.2022) und Mittwoch (20.04.2022) brachen Unbekannte in eine Schule im Nürnberger Westen ein und verursachten hohen Sachschaden. Die Kriminalpolizei bittet um Zeugenhinweise. Im Zeitraum von 19:00 Uhr (Dienstag) bis 10:30 Uhr (Mittwoch) brachen Unbekannte in die Geschwister-Scholl-Realschule in der Muggendorfer Straße in Nürnberg ein. Die Einbrecher verschafften sich über ein ...

