POL-MFR: (507) Versammlungsgeschehen am Montag (25.04.2022) in Nürnberg - Verkehrshinweise

Nürnberg (ots) - Im Laufe der letzten Woche (14.04.2022 bis 20.04.2022) verwüsteten Unbekannte den Hartplatz einer Schule im Nürnberger Stadtteil Neunhof. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise. Im oben genannten Zeitraum beschädigten Unbekannte den Hartplatz der Friedrich-Staedtler-Schule in der Neunhofer Hauptstraße in Nürnberg. Die Randalierer legten an zwei Stellen Feuer, sodass es zu einer oberflächlichen ...

