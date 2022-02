Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (146) Vandalismus in Schulgebäude - Zeugenaufruf

Stein (ots)

Im Zeitraum von Sonntag (30.01.2022) bis Montag (31.01.2022) verursachten Unbekannte hohen Sachschaden in einem Schulgebäude in Stein (Lkrs. Fürth). Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.

Die Unbekannten verschafften sich im genannten Zeitraum Zutritt in das Schulgebäude des Gymnasiums Stein in der Faber-Castell-Allee. Im Anwesen beschädigten und zerstörten die Unbekannten in mehreren Klassenzimmern unter anderem Deckenleuchten, Seifenspender sowie weitere Einrichtungsgegenstände. Zudem verunreinigten sie den Fußboden teilweise mit Druckerfarbe. Die Höhe des verursachten Sachschadens wird auf mindestens 3000 Euro geschätzt.

Die Polizeiinspektion Stein hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0911 9678240.

Erstellt durch: Michael Petzold

