POL-MFR: (1352) Autofahrer wollte sich Verkehrskontrolle entziehen

Fürth / Heilsbronn (ots)

In den frühen Sonntagmorgenstunden (03.10.2021) versuchte sich ein 37-jähriger Autofahrer einer Verkehrskontrolle in Fürth zu entziehen. Der alkoholisierte Mann konnte letztendlich im Landkreis Ansbach angehalten werden.

Gegen 00:45 Uhr fiel einer Streifenbesatzung der Polizeiinspektion Fürth ein VW-Bus aufgrund seiner unsicheren Fahrweise in der Würzburger Straße in Fürth auf und sollte einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Auf die Anhaltsignale aufmerksam geworden, beschleunigte der zunächst unbekannte Fahrer, überfuhr mehrere Ampeln bei Rotlicht und fuhr in Richtung Heilsbronn mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit.

Mehrere Streifenbesatzungen unterschiedlicher Dienststellen folgten dem Flüchtenden unter Wahrung des Sicherheitsabstandes, ohne jedoch das Fahrzeug aus den Augen zu verlieren. Hierbei konnten die Beamten mehrfache gefährliche sowie rücksichtslose Fahr- und Überholmanöver des VW-Bus-Fahrers beobachten.

Kurz nach 01:00 Uhr konnte das Fahrzeug auf der Staatsstraße 2246 bei Reckersdorf (Lkrs. Ansbach) angehalten und der 37-jährige Fahrer vorläufig festgenommen werden. Ein durchgeführter Test am Alkomaten ergab eine Atemalkoholkonzentration von etwas über 1,6 Promille. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde eine Blutentnahme durchgeführt, sowie der Führerschein des 37-Jährigen sichergestellt.

Personen kamen während der rücksichtlosen Fahrt glücklicherweise nicht zu Schaden. Der 37-Jährige muss sich nun unter anderem wegen des Verdachts der Trunkenheit im Verkehr und des verbotenen Kraftfahrzeugrennens strafrechtlich verantworten.

Die Polizeiinspektion Fürth hat die weiteren Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, welche möglicherweise durch den schwarzen VW-Bus (T3) in eine gefährliche Verkehrssituation gekommen sind, sich unter der Telefonnummer 0911 759050 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

