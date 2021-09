Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (1261) Angeblicher Antiquitätenhändler entpuppte sich als Dieb

Schwaig bei Nürnberg (ots)

Ein bislang unbekannter Mann verschaffte sich am Montagmittag (13.09.2021) unter dem Vorwand Antiquitäten kaufen zu wollen Zutritt zur Wohnung eines Ehepaars in Schwaig bei Nürnberg (Lkrs. Nürnberger Land) und entwendete dort Schmuck im Wert von mehreren tausend Euro. Die Kriminalpolizei Schwabach ermittelt und bittet um Zeugenhinweise.

Der Unbekannte hielt sich im Zeitraum von etwa 10:00 Uhr - 11:00 Uhr im Bereich der Waldrandstraße auf und sprach dort unter anderem einen 73-jährigen Spaziergänger an. Ihm gegenüber gab sich der Mann als Antiquitätenhändler aus. Der Senior lud den angeblichen Händler daraufhin zu sich nach Hause in die Moritzbergstraße, wo er auch zwei Gegenstände an den Unbekannten verkaufte. Nachdem der Händler das Haus wieder verlassen hatte, stellte das Ehepaar fest, dass Schmuck im Wert von mehreren tausend Euro fehlte.

Der Mann wird wie folgt beschrieben:

Etwa 55-60 Jahre alt; etwa 1,70 m groß, leicht untersetzt; kurze mittelbraune Haare; Backenbart; braun gebrannt; sprach mit fränkischem Dialekt

Die Kriminalpolizei Schwabach hat die Ermittlungen in dem Fall übernommen. Die Beamten gehen davon aus, dass der Unbekannte zuvor bereits mit mehreren anderen Personen in dem Bereich gesprochen haben könnte. Die Ermittler bitten deshalb Anwohner und sonstige Zeugen, denen der Mann aufgefallen ist oder die gar mit ihm gesprochen haben, sich unter der Telefonnummer 0911 2112 - 3333 zu melden.

