Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (1132) Zeugen nach Auseinandersetzung am Aufseßplatz gesucht

Nürnberg (ots)

Bereits am Sonntag, den 01.08.2021, kam es zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen am Nürnberger Aufseßplatz, bei der ein 59-jähriger Mann leicht verletzt wurde. Die Polizeiinspektion Nürnberg-Süd sucht Zeugen.

Gegen 01:40 Uhr in der Nacht gerieten die zwei Personengruppen am Aufseßplatz in Streit. Im Verlauf der Auseinandersetzung schlug ein bislang unbekannter Täter auf den 52-Jährigen ein, sodass dieser zu Boden ging. Der Mann trug hierbei leichte Verletzungen davon. Im Anschluss flüchteten der Täter und die weiteren Personen der Gruppe.

Die Ermittlungsgruppe der Polizeiinspektion Nürnberg-Süd hat die Ermittlungen in dem Fall übernommen. Die Beamten bitten Zeugen, die zu dem Sachverhalt sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der 0911 9482 - 114 zu melden.

Marc Siegl

